Дунай затоплює Україну

19-21 квітня внаслідок інтенсивного розвитку водопільної хвилі на ділянці Дунаю у межах Румунії на українській ділянці Дунаю очікується подальше підвищення рівнів води до відміток, близьких до історичних.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, підвищення орікується (в см над нулем водпоста): Рені 560 - 565 см (історична відмітка 579 см), Ізмаїл 390 - 395 см (історична відмітка 484 см), Кілія 240 - 245 см (історична відмітка 270 см), Вилкове 165 - 175 см (історична відмітка 185 см), з досягненням відміток стихійних гідрологічних явищ і подальшим підтопленням території нафтобази і причалів Ренійського морського торгівельного порту, причалів Ізмаїльського морського порту, господарських об`єктів Ізмаїльського консервного та рибного заводів, низькорозташованих ділянок міста Вилкове.