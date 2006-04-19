Черновецькому в опозиції потрібна красива Тимошенко, але без Омельченка

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що, формуючи опозицію в Київраді, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО намагається впливати на Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Але в цій політичній грі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ брати участь не хоче, хоча не проти опозиції, заявив мер столиці учора ввечері на ТРК „Київ”.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він - демократ за вдачею і, як людина потребує того, щоб йому опонували. «Але опонували не таким чином, коли лідер однієї з найбільших партій у Верховній Раді і красива жінка раптом, виявляється, працює з колишнім головою адміністрації, і який виступає від її імені і робить мені пропозицію відповідну... Така опозиція мені не потрібна. Я проти такої опозиції. І я не сприймаю ніякого тиску», – сказав він.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що сьогодні у нього є абсолютна більшість в Київраді, і «ніякої зради не відбулося, хоча вона готувалася: пропонували посади різні і вибори, і перевибори».

«Опозиція мені дуже потрібна, і я буду дуже вдячний і Юлії Володимирівні, і дуже яскравому її представнику Михайлу БРОДСЬКОМУ, якщо вони мені цю опозицію в Київраді створять. Я за опозицію. І чим вона потужніша, тим краще. Але не склалося в них з опозицією, щоб вони мене скрутили в баранячий ріг», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за результатами виборів 26 березня із 120 місць у Київській міській раді 41 у Блоку Юлії Тимошенко, 21 – у Блоку Леоніда Черновецького, 15 – у «Нашої України», 14 – у ПОРА-ПРП, 9 – у Партії регіонів, по 7 – у «Громадського активу Києва» і Соцпартії, 6 – у Народного блоку Литвина.

14 квітня відбулася перша сесія нової Київради, на якій новообраний мер Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вступив на свою посаду. На цій сесії 61 новообраний депутат Київради отримав мандат.

Того ж дня фракції БЮТ, блоку ПОРА-ПРП і “Громадянського активу Києва” в Київраді заявили, що оскаржуватимуть у суді проведення першого засідання сесії Київської міської ради V скликання, оскільки вважають його нелегітимним.

15 квітня БЮТ, Блок Віталія Кличка ПОРА-ПРП і “ГАК” уклали Угоду про співпрацю і створення коаліції демократичних сил Києва «Справедливий Київ».

18 квітня прес-служба Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО заявила, що вже понад 70 депутатів новообраної Київради висловили свою підтримку пропозиціям Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про конструктивну роботу на благо суспільства.