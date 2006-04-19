Королева запросила на день народження 80-річних

У Великій Британії починається програма святкування 80-річного ювілею королеви ЄЛИЗАВЕТИ II. Єлизавета зійшла на престол у 1952 році, а 21 квітня цього року їй виповниться 80 років.

Як повідомляє РІА «Новости», першим урочистим заходом стане незвичайний святковий прийом в Букінгемському палаці в середу вдень. Всі запрошені гості - одного віку, оскільки вони народилися в один день з королевою - 21 квітня 1926 року. 80-річних леді і джентльменів з Великої Британії і країн Співдружності вітатимуть сама ЄЛИЗАВЕТА і її чоловік - герцог ЕДИНБУРЗЬКИЙ, який в червні цього року відзначить своє 85-річчя.

20 квітня королева відкриє після реконструкції головну будівлю Британської телерадіомовної корпорації Бі-Бі-Сі і відзначить 80-річчя дарування корпорації Королівської хартії. Цього ж дня заплановано відвідини ЄЛИЗАВЕТОЮ II лондонського Четем-хауса - Королівського інституту міжнародних відносин. Крім того, широкій публіці буде представлено новий офіційний портрет королеви, зроблений знаменитим британським фотографом і колишнім зятем ЄЛИЗАВЕТИ - лордом СНОУДОНОМ.

Безпосередньо в день народження королеви - у п`ятницю, 21 квітня - у Віндзорському замку під Лондоном принц Уельський ЧАРЛЬЗ влаштовує сімейну вечерю на честь іменинниці. А вдень королева здійснить прогулянку центром Віндзора і зустрінеться з його жителями, які поздоровлятимуть свою улюблену королеву. На всіх державних установах країни цього дня будуть вивішені державні прапори Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

23 квітня всі члени британської королівської сім`ї відвідають спеціальну церковну службу, яка відбудеться в каплиці Святого Георга у Віндзорському замку.

Наприкінці червня королева також організовує спеціальне свято для дітей зі всього Сполученого Королівства в саду Букінгемського палацу.