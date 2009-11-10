У Тимошенко не виключають проблеми з газом на Різдво

У січні 2010 року можуть виникнути складнощі з оплатою російського газу.

Про це в ефірі 5 каналу заявив віце-прем`єр Григорій Немиря, зазначивши, що це може статися, якщо продовжиться пауза у співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

За його словами, за грудень Україна зможе розрахуватися за газ, "але якщо програма затримається ще до січня, то тоді це буде дуже важко зробити".

"Ми не хочемо повторення ситуації, коли на Різдво виникнуть проблеми з постачанням газу в Україну і його транзитом у Європу", - зазначив урядовець.

"Щодо наступного місяця (листопада) існує резерв саме завдяки залученню спеціальних прав запозичень МВФ", - заявив він.

"Наступна конвертація має відбутися вже цього тижня. Але це означає, що для наступних розрахунків конче потрібне буде продовження такої програми співпраці з МВФ", - підкреслив Немиря.

Віце-прем`єр заявив, що спрямування частини траншів МВФ на зовнішні зобов’язання, зокрема, на розрахунки за російський газ, є результатом домовленості з МВФ, погодженої з президентом.

"Влітку, за підсумками липневого перегляду програми було досягнуто домовленості про те, що Нацбанк узгодить використання Нафтогазом 18,6 мільярдів гривень для вчасної сплати (за газ)", - заявив він.

"Саме тому, що Нацбанку було заборонено це робити, виникла напруженість у жовтні і у листопаді", - вважає Немиря.

Він заявив, що вчасно здійснити розрахунки за жовтень дозволила конвертація частини спеціальних прав запозичень МВФ.

Крім того, Немиря заявив: "Всі ті, хто продовжують говорити про газові угоди січня 2009 як такі, що несуть загрозу національній безпеці, або є зрадою, мені нагадують відомого пана Кислинського, який зробив собі ім`я на подібних звинуваченнях".

"Мало хто знає, що зараз з Кислинським трапилося. Єдине, що я знаю, що він знаходиться без роботи", - сказав він.

"Я хотів би, щоб менше кидалися подібними заявами щодо угоди, яка стабілізувала відносини у газовому секторі у всій Європі", - зазначив віце-прем`єр.

Українська правда