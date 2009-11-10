Давидович думає, що переможе Ющенко

Ярослав Давидович, екс-голова ЦВК, в інтерв’ю «Главреду» заявив, що вірить у перемогу Ющенка на президентських виборах.

«Днями буде презентовано програму Віктора Андрійовича. Я думаю, що у Ющенка ще є потенційні можливості показати все, що зроблено в державі», - сказав Давидович.

Він підкреслив, що за часи президентства Ющенка «країна себе відчула нацією». На переконання Давидовича, Президент багато зробив для України – це відстоювання свободи слова, української державності, послідовна ідеологія. Саме це має стати запорукою його перемоги.

Водночас Давидович додав, що «сьогодні у нас матеріальний прагматизм перемагає ідеологію. Мені ж особисто здається, що ідеологічна лінія має бути поставлена вище».

«Згадайте, скільки критики було навколо українського Лувра – гроші витрачаються, експонати позвозили невідомо для чого... А мине декілька десятків років і всі скажуть, що Україна має історію. Так само із Батурином, так само із відродженням мови і демократичних свобод».