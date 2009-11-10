Експерт скептично дивиться на спроби СП налагодити діалог з Медведєвим

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що передвиборне протистояння політичної еліти в Україні призведе якщо не до «заморожування», то до припинення більшості зовнішньоекономічних і зовнішньополітичних проектів, особливо тих, що перебувають у стадії «актуалізації» або узгодження.

Про це говориться в коментарі В.БАЛИ, переданому УНІАН.

«Іноземні партнери України не готові сьогодні ділити ризики з українською владою, до того ж не об`єднаною єдиною метою. Тому сьогодні не варто чекати райдужних перспектив від спроби Секретаріату Президента налагодити ефективний діалог з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ», - зокрема, вважає експерт.

Водночас, на думку В.БАЛИ, ті проекти, які вже були запущені та мають певну позитивну динаміку, цілком можуть бути доведені до кінця, і в першу чергу це стосується співпраці з МВФ.

«Між урядом України і МВФ існує певна, достатньо конструктивна історія взаємин. Західні фінансові експерти усвідомлюють небезпеку «просідання» української економіки і соціального вибуху. Тому у разі, якщо уряд зможе запропонувати експертам Фонду виразну стратегію розвитку і відходу від проблеми підвищення соцстандартів, можна з високим ступенем вірогідності чекати виділення чергового траншу Україні вже найближчим часом», - говорить директор АМС.