Вулицю Леніна у Кобеляках перейменували в честь Касьяна

У Кобеляках Полтавської області поставлять пам`ятник лікареві Миколі Касьяну і вже вулицю Володимира Леніна перейменовано на вулицю Миколи Касьяна.

Про це повідомив мер Кобеляк Олександр ІСИП.

За його словами, відбулася сесія міської ради, на якій депутати ухвалили низку рішень щодо увічнення пам`яті М.Касьяна.

«Повністю віддячити за те, що Микола Андрійович зробив для Кобеляк, ми не зможемо ніколи. Настільки цей внесок величезний. Але місто, область, Україна, світ чекають від нас, від міської влади рішень і дій. Зараз прийнято три пропозиції щодо увічнення пам`яті Миколи Андрійовича. Це - встановлення меморіальної дошки, встановлення пам`ятника і перейменування вулиці», - сказав О.ІСИП.

Рішенням сесії вулиця В.Леніна в райцентрі перейменована на вулицю М.Касьяна. Депутати також вирішили встановити в центрі Кобеляк, на розі вулиць Шевченка і Касьяна, пам`ятник лікареві, а на фасаді міської ради - меморіальну дошку М.Касьяну.

Нагадаємо, лікар-остеопат і мануальний терапевт, народний лікар СРСР, заслужений лікар України Микола Касьян народився 10 квітня 1937 в Кобеляках Полтавської області. Є почесним громадянином Кобеляк.

Закінчив Харківський медінститут в 1964 році. Належав до династії місцевих костоправів, прадід його був костоправом у повітовій лікарні. Спадковість в лікуванні людей проявлялася в дарі визначати діагноз за допомогою своїх рук, без рентгена та інших технічних засобів.

Був обраний народним депутатом СРСР (1989 – 1991 рр.), на З`їзді народних депутатів належав до консервативного крила.

У Книзі рекордів Гіннеса в 1993 році була наведена статистика: «Україна. Найбільшу кількість костоправних операцій провів народний лікар Микола Касьян. Упродовж 1990 року він здійснив вправлення хребетних дисків 41251 хворому, зокрема 19359 дітям».

Автор монографії «Мануальна терапія при остеохондрозі хребта».

У 2005 році в Кобеляках було відкрито Центр мануальної терапії, будівництво якого було розпочато ще в 1990 році. Керівником центру став Микола Касьян.

Пізніше керівником центру став прийомний син доктора Ян КАСЬЯН. Останнім часом через тяжку хворобу М.КАСЬЯН перестав приймати пацієнтів у своєму Центрі мануальної терапії. Виняток робив лише для дітей і новонароджених.

Помер відомий костоправ 28 жовтня 2009 року.

Похований 30 жовтня 2009 року в місті Кобеляки.