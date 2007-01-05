Клюєв пообіцяв транспортний коридор через усю Україну

У 2007 році Україна має намір завершити будівництво першого транспортного коридору, що з’єднує східний і західний кордони нашої країни. Про це сьогодні в ході прес-брифінгу заявив віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами А.КЛЮЄВА, в 2007 році можна з`єднати західний і східний кордони України. За його даними, на будівництво дороги Київ-Глухів (напрямок на Росію) заплановано фінансування в обсязі 1,1 млрд. грн., Київ-Харків - 200 млн. грн., Київ-Львів - близько 900 млн. грн. Як повідомив А.КЛЮЄВ, на будівництво дорогі Львів-Ужгород, «залишилося закінчити 70 км», піде близько 250 млн. грн.

«До кінця 2007 року ми цей перший транспортний коридор закінчимо й з`єднаємо автотрасами першої категорії західний і східний кордони України», - заявив віце-прем`єр.

Крім того, за словами А.КЛЮЄВА, в 2007 році вестиметься будівництво автодоріг від Харкова до Дніпропетровська й Павлограда. «І потім від Павлограда на Сімферополь ми розглядатимемо й оголошуватимемо конкурс на концесію, і з Сімферополя на трасу Одеса-Київ, у цьому напрямку теж оголошуватимемо конкурс на концесію», - повідомив А.КЛЮЄВ, додавши, що ділянку від Харкова до Дніпропетровська «Укравтодор» повністю профінансує й добудує, а на ділянку далі на Південь, щоб замкнути Дніпропетровськ-Сімферополь, і від Сімферополя замкнути на Одесу, а з Одеси на Київ й знову на західний кордон - будуть оголошені два конкурси на концесію.

Як повідомив голова Державної служби автомобільних доріг України «Укравтодор» Володимир ДЕМІШКАН, у 2007 році планується залучити комерційний кредит у сумі 4,3 млрд. грн. Кредит планується залучити на такі об`єкти, як Київ-Москва на ділянці від Вертієвки до коридору з Росією, Донецьк-Дніпропетровськ на ділянках у Донецькій та Дніпропетровській областях, Київ-Харків на ділянці від Пирятина до Лубен. Крім того, на магістральні дороги й протизсувні заходи в Автономній республіці Крим, Київ-Одеса на ділянці від Червонознам’янки до Одеси, обхід міста Луганськ, Київ-Ковель на ділянках у Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях, Харків-Красноград-Новомоськовськ на ділянках Харків-Перещипіне-Новомоськовськ.