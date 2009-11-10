Ющенко відвідав онкодиспансер

21:09, 10 листопада 2009
Політика
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Президент перебуває на Херсонщині

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в рамках робочої поїздки до Херсонської області відвідав обласний онкологічний диспансер.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента України, глава держави оглянув палати онкохворих та відділення реанімації.

Також В.ЮЩЕНКО ознайомився з можливостями, організацією лікувальної роботи та планами розвитку онкоцентру.

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