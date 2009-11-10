Литвин про Росію, НАТО і ВПК

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає перспективною подальшу співпрацю України і Російської Федерації у військово-промисловій сфері на взаємовигідних умовах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН сказав, перебуваючи в Запорізькій області.

В.ЛИТВИН нагадав, що за радянських часів до складу українського військово-промислового комплексу входило більш ніж 3,5 тисячі підприємств, на яких працювало 3 млн. осіб. При цьому, зазначив він, на зосереджених у Росії більш ніж 80% потужностей ВПК колишнього СРСР без кооперації з Україною та іншими країнами СНД можна виробляти лише 17% військової продукції.

«Висновок очевидний – Україні та Росії у цій, як і у багатьох інших галузях, вигідніше співпрацювати. Крім того, слід зазначити, що ВПК – це в першу чергу передові технології, це той локомотив, який рухає науково-технологічний прогрес», - сказав керівник парламенту.

Відповідаючи на запитання журналістів, голова Верховної Ради України вкотре озвучив свою позицію про необхідність «виключити з усіх наших зовнішньополітичних документів тезу про вступ України до НАТО», поінформувавши, що відповідний законопроект поданий на розгляд парламенту народним депутатом Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ (фракція Блоку Литвина).

«Очевидно, що НАТО, як і Варшавський договір, при створенні були зорієнтовані на потреби «холодної війни», яка закінчилася. Треба по-іншому оцінювати зовнішньополітичну перспективу України», - наголосив В.ЛИТВИН.