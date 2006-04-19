Ще одна жінка стала прем`єр-міністром

Парламент Південної Кореї вперше затвердив на посаду прем`єр-міністра країни жінку.

За призначення нинішнього члена Законодавчих зборів правлячої партії ХАН Мюн Сук на посаду прем`єр-міністра було подано 182 голоси із 259. Офіційний вступ на нову посади 62-річної ХАН Мюн Сук відбудеться 20 квітня 2006 р., передає РБК з посиланням на Associated Press.

24 березня 2006 р. президент Південної Кореї НО Му Хен видав постанову, згідно з якою наступним прем`єр-міністром країни має стати ХАН Мюн Сук. ЛІ Хе Чан, який обіймав цю посаду до неї, 14 березня 2006 р. заявив про готовність піти у відставку, поступившись вимозі опозиції, котра звинуватила його в неналежному виконанні службових обов`язків. Скандал навколо колишнього прем`єр-міністра Південної Кореї розгорівся, коли стало відомо, що під час загальнонаціонального страйку залізничників прем`єр-міністр грав у гольф, замість того щоб разом з урядом шукати шляхи врегулювання кризи. ЛІ Хе Чан не раз приносив вибачення за свою поведінку, проте це не переконало опозицію і громадськість. Проте ЛІ Хе Чан є одним з головних союзників НО Му Хена і, як вважається, має великий вплив на державні справи. Він обіймав посаду глави уряду з червня 2004 р.

Прем`єр-міністр у Південній Кореї - швидше церемоніальний пост. Основні владні повноваження зосереджені в руках президента.