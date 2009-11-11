Ющенко доручив Управлінню державної охорони активніше готуватися до виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив начальнику Управління державної охорони України Олександру БІРСАНУ посилити взаємодію з правоохоронними органами під час підготовки і проведення виборів глави держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йшлося сьогодні на зустрічі В.ЮЩЕНКА та О.БІРСАНА.

Начальник УДО доповів главі держави про стан справ у сфері забезпечення державною охороною органів державної влади України та посадових осіб.

О.БІРСАН поінформував В.ЮЩЕНКА про забезпечення державною охороною громадян, зареєстрованих кандидатами в Президенти України. Глава держави наголосив на необхідності забезпечення рівних умов безпеки усіх кандидатів.

Президент дав доручення щодо посилення в межах компетенції конструктивної взаємодії Управління державної охорони зі Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ та іншими центральними органами виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні відповідних охоронних заходів, під час підготовки та проведення чергових президентських виборів.