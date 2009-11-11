Голова розвідки доповів Ющенку про ситуацію з безпекою країни

Голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ доповів Президентові Віктору ЮЩЕНКУ про вжиття СЗР заходів з протидії викликам і загрозам національній безпеці України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося сьогодні на зустрічі голови Служби зовнішньої розвідки і Президента. У зустрічі також взяв участь заступник глави Секретаріату Президента - уповноважений Президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Петро ШАТКОВСЬКИЙ.

Під час зустрічі М.МАЛОМУЖ доповів В.ЮЩЕНКУ про вжиття розвідкою заходів, спрямованих на протидію існуючим та потенційним зовнішнім викликам і загрозам національній безпеці України. Зокрема, йшлося про сприяння реалізації стратегічних державних економічних, енергетичних та зовнішньополітичних програм, у тому числі антикризового характеру, протидію зовнішнім впливам на суспільно-політичну ситуацію в Україні, висвітлення ситуації зі звільненням українських моряків з піратського полону.

Глава держави наголосив, що визначальною складовою діяльності зовнішньої розвідки повинна бути її наступальна позиція у відстоюванні національних інтересів країни.

Керівництву Служби він поставив завдання посилити роль розвідки у забезпеченні національної безпеки держави; створити такі механізми, які б своєчасно попереджали і чутливо реагували на виникнення нових зовнішніх загроз у безпековій сфері. Президент наголосив на необхідності ефективного захисту інтересів України та її громадян у світі, продовженні активного міжнародного співробітництва з іншими державами в питаннях безпеки.