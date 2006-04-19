Вітренко просить показати первинні протоколи, поки їх не замінили туалетним папером

Лідер блоку «Народна опозиція» Наталія ВІТРЕНКО сьогодні під час чергового засідання Вищого адміністративного суду України подала клопотання, в якому просить суд зобов’язати ЦВК та територіальні виборчі комісії надати суду всю первинну документацію виборів 26 березня.

Як передає кореспондент УНИАН, мотивуючи своє клопотання, Н.ВІТРЕНКО сказала, що їй сьогодні зателефонували із 45-го територіального виборчого округу і повідомили, що існує вказівка знищувати первинну документацію.

У свою чергу член ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК категорично заперечила, що ЦВК давала вказівку на знищення первинної документації тервиборчкомам: «не давалася, не може даватися і не буде даватися». За її словами, при здоровому глузді навіть думати про це неможливо, оскільки, як пояснила М.СТАВНІЙЧУК, відповідно до чинного законодавства, ці документи відносяться до документів тривалого зберігання.

Втім, інші представники судового процесу, зокрема Юрій КАРМАЗІН, Інна БОГОСЛОВСЬКА, звертаючись до суду, висловили переконання, що клопотання має бути задоволено, оскільки, за наявною у них інформацією, на окремих виборчих дільницях та у тервиборчкомах знаходили мішки для бюлетенів, в яких, замість бюлетенів, був туалетний папір чи шматки шпалер, що свідчить про те, що існує небезпека для подальшого продовження знищення бюлетенів.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для розгляду цього клопотання.

Як повідомляв УНІАН, позови до ЦВК з боку партій та блоків, які на виборах 26 березня не подолали тривідсотковий бар‘єр, Вищий адміністративний суд розпочав розглядати 15 квітня.

Суд об‘єднав в один процес по два позови від блоку „Народна опозиція“, Блоку Юрія Кармазіна та партії „Віче“, а також по одному позову від Народного блоку Литвина та кандидата в депутати від блоку Н.Вітренко. Таким чином загальна кількість позовів зросла до восьми.

18 квітня суд частково задовольнив клопотання Блоку Юрія Кармазіна. Зокрема, суд зобов’язав ЦВК надати йому оригінали та копії протоколів територіальних виборчих комісій з позначкою “уточнено”.