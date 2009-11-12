Податкова не знайшла в Україні чорного ринку ліків проти грипу

На сьогодні в Україні немає великих злочинних кланів, які організовано займаються реалізацією медпрепаратів. Про це в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» заявив начальник податкової міліції Державної податкової адміністрації України Владислав БУХАРЄВ.

Відповідно, за його словами, немає і передумов до того, щоб в Україні з’явився чорний ринок ліків для боротьби із грипом. «Адже утримувати нелегальну збутову мережу - справа затратна, масштабна і ризикована», - пояснив В.БУХАРЄВ.

Поки всі порушення, відзначені в цій галузі, зводяться до продажу ліків без документів або самими аптеками, або випадковими особами, що скористалися дефіцитом.

Зокрема, як зазначив керівник Податкової міліції ДПАУ, 910 мобільних груп, які ведуть щоденний моніторинг ситуації на ринку з 30 жовтня, виявили майже 2,3 тисячі зловживань, пов’язаних із необґрунтованим завищенням цін на медикаменти, підпільним продажем і несплатою податків великими фармацевтичними компаніями. При цьому з незаконного обігу вилучено медикаментів і обладнання на суму понад 17,3 млн. грн.