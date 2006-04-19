Повторних виборів мера Сімферополя не буде

Повторні вибори Сімферопольського міського голови, призначені на 28 травня поточного року, не відбудуться у зв`язку з незаконністю їх призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим визнав незаконним рішення Сімферопольської міської територіальної виборчої комісії про визнання виборів міського голови Сімферополя недійсними і призначення повторних виборів.

Апеляційний суд АРК також визнав обраним мером Сімферополя міністра архітектури, будівництва і ЖКГ Криму Геннадія БАБЕНКА (Партія регіонів).

Нагадаємо, що 4 квітня Сімферопольська міська територіальна виборча комісія призначила повторні вибори міського голови Сімферополя на 28 травня.

Раніше Сімферопольська міська територіальна виборча комісія прийняла рішення визнати вибори сімферопольського мера, що пройшли 26 березня, недійсними. Причиною цього стало виключення із списку кандидатів Олександра ГРЕССА, який в день голосування був поновлений у списку, проте частина дільничних виборчих комісій вже проштампували бюлетені з позначкою «вибув» напроти прізвища О.ГРЕССА. Частина дільничних комісій цього не зробили, і голосування проходило за різними бюлетенями.

За попередніми даними, Г.БАБЕНКО переміг на виборах, одержавши понад 40 тис. голосів (24%) сімферопольців. Він вимагав від суду відмінити рішення сімферопольського виборчкому про визнання виборів недійсними і визнати його перемогу на виборах мера Сімферополя.