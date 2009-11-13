Комуністи підтримають Тимошенко у боротьбі за «грипозний» мільярд

Парламентська фракція КПУ готова голосувати за подолання вето Президента України на закон про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу, якщо глава держави Віктор ЮЩЕНКО заветує його.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прямого ефіру на телеканалі "Новий Чернігів" лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

За його словами, комуністи готові повторно підтримати документ про спрямування 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу, запропонований урядом.

"Ми голосували і ще раз проголосуємо за виділення мільярда для протидії епідемії грипу", - сказав П.СИМОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою спрямування їх на профілактику і лікування хворих грипом.

11 листопада Президент заявив, що має намір ветувати закон про виділення 1 млрд. грн. з коштів Національного банку України на подолання епідемії грипу.

Він відзначив, що у держбюджеті-2009 на сьогодні не вистачає 30% надходжень. За словами В.ЮЩЕНКА, прем`єр-міністр не має коштів на фінансування навіть невідкладних питань.

Тому, як сказав В.ЮЩЕНКО, на думку прем‘єра Юлії ТИМОШЕНКО, єдиним способом фінансування є емісія гривні. Проте, відзначив Президент, такі кроки неминуче призведуть до девальвації гривні.

За його словами, таким чином, Ю.ТИМОШЕНКО проводить нечесну політику. Як додав В.ЮЩЕНКО, вона не називає емісію емісією, однак водночас намагається взяти 1 млрд. грн. у Нацбанку, якому “нема звідки узяти”.

Разом з тим він наголосив, що його рішення ветувати цей закон не означає, що він не дасть рекомендацій, де взяти кошти на боротьбу з грипом.