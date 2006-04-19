Коаліцію створять блоки Вітренко, «За Януковича!» і «НЕ ТАК!»

Сьогодні в Сімферополі представники ряду партій і блоків, які перемогли на виборах до кримського парламенту, мають намір підписати коаліційну угоду.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримської організації Партії регіонів.

За інформацією прес-служби, коаліційну угоду мають намір підписати лідери виборчого блоку «За Януковича!» (в який входять кримські організації Партії регіонів і Русского блока) Анатолій ГРИЦЕНКО і Сергій ЦЕКОВ, лідер Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» в Криму Валерій ІВАНОВ, а також лідер «Опозиційного блоку «НЕ Так!» Нестір ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційними даними Виборчкому Криму, в Верховну Раду АРК пройшли вісім партій і блоків. Блок «За Януковича!» одержав 32,55% або 324 750 голосів (44 мандати), Блок Наталії Вітренко – 4,97% (49 541 голосів, 7 мандатів), блок «НЕ ТАК!» – 3,09% (30 839 голосів, 4 мандати).