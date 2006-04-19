ЄС цінує мотивацію Києва і радить брати, що дають

Європейський Союз на даному етапі не може дати однозначну відповідь на запитання про перспективи членства в ЄС для України. Про це в інтерв’ю "Німецький хвилі" сказала речник Єврокомiсiї Емма УДВIН, коментуючи заяви мiнiстра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА щодо вiрогiдностi набуття Україною членства в спільноті до 2015 року.

За словами Е.УДВIН, в Євросоюзi цінують величезну мотивацію Києва щодо зближення з Євросоюзом, однак у Брюсселі на даному етапі готові обговорювати з Україною лише деталі нової угоди про співпрацю i партнерство. Натомість питання членства в спільноті, зазначила Е.УДВIН, наразi не стоїть на порядку денному.

"Ми прагнемо поглибити вiдносини з Україною в межах полiтики добросусiдства й зараз готуємося до консультацiй щодо погодження аспектiв нової угоди з майбутнім українським урядом. Однак цей документ не дає однозначної вiдповiдi на питання щодо членства України в Євросоюзi", - зазначила Е.УДВIН.

Крiм цього, за словами речницi Єврокомiсiї, у Брюсселi сподiваються на те, що новий український уряд вдало скористається з того, що йому вже пропонує ЄС, а свою увагу фокусуватиме радше на проведенні реформ, ніж на питанні членства.