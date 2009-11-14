В Одесі відкрили пам'ятник болгарському поету Христо Ботєву

В Одесі, у Прохоровському сквері відкрито пам`ятник болгарському поету і національному герою Христо Ботєву, ця подія була присвячена 160-річчю з дня його народження.

«Відкриття пам`ятника Христо Ботєву в Одеській області, де він навчався у гімназії, а пізніше викладав у школі, - додатковий внесок у розвиток дружби українського і болгарського народів», - сказав на церемонії голова Одеської облради Микола СКОРИК.

Пам`ятник споруджено зусиллями громадської організації «Конгрес болгарів України», нагадав він. Створили пам`ятник одесити - скульптур Таїсія СУДЬБІНА і архітектор Володимир ГЛАЗИРІН.

Довідка УНІАН. Христо Ботєв - один з національних героїв Болгарії, його творчість відчутно вплинула на розвиток болгарської літератури в цілому. Протягом 1863-1865 років він навчався в Одеській гімназії, потім вчителював у селі Задунаївка Арцизького району Одеської області, де відкрито музей його імені. У 1875 році очолив рух за звільнення Болгарії від турецького ярма. Загинув у бою під час повстання.