Хто поїде на Чемпіонат світу з хокею. Конференція в «Планеті спорт»

«Союз-Віктан» відправляє збірну України на Чемпіонат світу з хокею.

21 квітня, в 14.00 в клубі «Планета спорт» відбудеться прес-конференція, присвячена від`їзду в збірній України по хокею на Чемпіонат світу 2006. У заході візьмуть участь: Володимир Ромашко віце-президент ФХУ, Сергій Коваль генеральний секретар ФХУ, Василь Фадєєв генеральний менеджер збірної України, Олександр Сеуканд головний тренер збірної України, Олександр Сопіт директор по маркетингу і рекламі компанії «Союз-Віктан», а так само провідні гравці збірної: В’ячеслав Завальнюк, Костянтин Сенчук, Вадим Шахрайчук, Сергій Кліментьев.

Після серії товариських матчів з клубами «Динамо» (Москва), «Лада» (Тольятті) в основному визначиться список з 23 членів збірної України, який поїде до Латвії. Крім того, представники ЗМІ зможуть дізнатись, як проходить підготовка до Чемпіонату світу, які задачі ставить перед збірною головний тренер української команди Олександр Сеуканд.