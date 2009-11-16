Тимошенко створює спецгрупу і каже, що декому буде непереливки

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО створює спеціальну міжвідомчу робочу групу для вивчення цінової політики при закупівлі медичного обладнання, ліків та вакцин за бюджетні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в аеропорту «Бориспіль» перед відльотом з робочою поїздкою до Хмельницького.

«Я особисто очолю цю групу. Я не довіряю цю справу тим міністрам, під егідою та керівництвом яких такі закупівлі робилися. Тому що мені здається, що справа міністра - відслідковувати кожну копійку та гривню і відслідковувати, щоб кожне міністерство жило з честю і совістю», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, до складу міжвідомчої групи будуть запрошені представники Генеральної прокуратури, Державної податкової адміністрації, Головного контрольно-ревізійного управління, кожної парламентської фракції і журналісти, які проводили журналістське розслідування щодо формування цін при централізованих закупівлях.

Голова уряду повідомила, що таке рішення вона ухвалила у зв’язку із виявленням різниці у цінах при закупівлях, за результатами її особистих переговорів з виробниками, а також переговорів міністерств та їхніх закупівель.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що препарат «Таміфлю» в результаті її переговорів та міністра закордонних справ Петра ПОРОШЕНКА був закуплений за ціною, нижчою, ніж це було зроблено до початку епідемії, а також апарати штучної вентиляції легенів зараз були закуплені за ціною утричі нижчою, ніж у попередні роки.

«Така комісія буде створена з сьогоднішнього дня моїм розпорядженням, і я не заздрю тим чиновникам, де б вони не знаходилися – у цьому уряді, який я очолюю, чи в попередніх урядах. Якщо тільки буде встановлено хоч один факт, що купують медичне обладнання і лікарські засоби з такими відкатами і незрозумілими націнками, я буду особисто ініціювати порушення кримінальних справ, найжорсткіше розслідування, і відповідати ці люди будуть у повній мірі за діючими законами України», - заявила прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що поки немає підтверджень про порушення міністром охорони здоров’я Василем КНЯЗЕВИЧЕМ цінової політики. «Поки ми не піднімемо цінову політику, не розгорнемо повністю всі ціни виробників, не звіримо з тим, що купувалося попереднім урядом у 2007 році, цими міністрами у 2008 та 2009 роках, я поки що висновки не можу робити. Поки що я можу просто порівняти ці ціни, по яких ми сьогодні купуємо медичне обладнання і лікарські засоби, по яких я особисто домовлялась з виробниками, з тими цінами, які були у попередні роки», - пояснила вона.