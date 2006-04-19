Українцям покажуть справжній Bentley

На першій спеціалізованій виставці офіційних автомобільних імпортерів і ділерів України Automotіve Ukraіne’2006, яка пройде в Києві 1-4 червня у виставковому центрі "КиевЕкспоПлаза", буде представлено 28 провідних світових автомобільних брендів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії "ВААІД-ЕКСПО", що є організатором виставки.

У повідомленні наголошується, що на сьогоднішній день свою участь у виставці підтвердили компанії, які офіційно представляють в Україні наступні автомобільні марки: Cіtroen, Nіssan, Volkswagen, BMW (авто, мото), МІNІ, Fіat, Alfa Romeo, Hummer, Cadіllac, Chevrolet, Honda (авто, мото), Audі, Toyota, BAW, BYD, Brіllіance, Ford, Volvo, Porsche, Land Rover, Jaguar, Great Wall, Renault, Geely, Maple, Сhery.

Вперше в історії українських автомобільних виставок на Automotіve Ukraіne буде представлений знаменитий бренд Bentley.

Крім того, на виставці можна буде побачити автомобіль Mercedes-Benz ML350 в тюнінгу від ASMA-Design. Вітчизняний автопром представить новітній автомобіль високої прохідності особливо високого класу "ВЕПР”.

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів (ВААІД) прийняла рішення організувати і провести з 1 по 4 червня 2006 року першу спеціалізовану виставку офіційних автоімпортерів і ділерів Automotіve Ukraіne’2006 і для організації виставки створила нову юридичну особу "ВААІД-ЕКСПО".

Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів є громадською організацією і об`єднує 76 легальних імпортерів і ділерів провідних світових автовиробників. Сумарний річний обсяг сплати податків і зборів підприємствами, що входять в асоціацію, в 2004 році становив понад 3 млрд. грн., а річний товарооборот – близько 3 млрд. дол., загальна чисельність працівників – понад 42 тис. осіб.