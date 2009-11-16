Ющенко назвав свого кандидата у міністри оборони

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє, що в найближчі дні внесе подання на призначення Юрія ЄХАНУРОВА міністром оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив в інтерв’ю українським журналістам.

«Я це подання зроблю буквально завтра», - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, відставка Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони свого часу була ініційована прем`єр-міністром через звинувачення у корупції.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що з цього моменту пройшло п’ять місяців, але уряд так і не ініціював жодної кримінальної справи.

«Пройшло більше п’яти місяців. Жодна кримінальна справа по факту корупції міністра ЄХАНУРОВА не розглядається в судах», - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши думку, що це свідчить про те, що Юлія ТИМОШЕНКО ввела в оману українське суспільство, звинувачуючи міністра оборони в корупції.

«Тому я буду наполягати на кандидатурі Ю.ЄХАНУРОВА. Це міністр, якого безпідставно звинуватили у необ’єктивній інформації і відправили у відставку», - сказав Президент України.

Він також підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО має виправити свою помилку і вибачитись перед Ю.ЄХАНУРОВИМ.