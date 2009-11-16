Гриценко дає 100%, що його комітет не підтримає Єханурова

17:25, 16 листопада 2009
Політика
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«Не можна гратися з армією»

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що члени профільного парламентського комітету «стовідсотково» не підтримають кандидатуру Юрія ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони, якщо її запропонує Президент України.

Про це А.ГРИЦЕНКО заявив в інтерв`ю агентству УНІАН.

«Я думаю, що ця заява Президента щодо внесення кандидатури ЄХАНУРОВА у парламент є свідченням безвідповідальності верховного головнокомандувача за стан Збройних Сил України», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, «ЄХАНУРОВ за своїми професійними і моральними якостями не може обіймати цей пост».

«Наш комітет стовідсотково не підтримає цю кандидатуру. Я б не радив Президенту вносити кандидатуру ЄХАНУРОВА і не виявляти своє негативне ставлення до армії таким чином», - зазначив А.ГРИЦЕНКО і додав: «не можна гратися з армією, бо це дуже важливий державний інститут».

«І дуже прикро, що Президент на п’ятому році своєї каденції це так і не зрозумів», - підсумував А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив про намір внести до ВР кандидатуру Ю.ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони України.

 

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