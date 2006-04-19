ВАС частково задовольнив клопотання Вітренко

Вищий адміністративний суд України зобов’язав Центральну виборчу комісію проконтролювати зберігання первинної документації виборів 26 березня, оскільки чинним законодавством ця функція покладена на ЦВК.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, суд частково задовольнив клопотання лідера блоку «Народна опозиція» Наталії ВІТРЕНКО, яке вона надала сьогодні на початку судового засідання.

В решті вимог суд відмовив Н.ВІТРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Н.ВІТРЕНКО просила зобов’язати ЦВК та територіальні виборчі комісії надати суду всю первинну документацію виборів 26 березня.

Мотивуючи своє клопотання, Н.ВІТРЕНКО сказала, що їй сьогодні зателефонували із 45-го територіального виборчого округу і повідомили, що існує вказівка знищувати первинну документацію.

Натомість член ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК категорично заперечила, що ЦВК давала вказівку на знищення первинної документації тервиборчкомам. Вона пояснила, що, відповідно до чинного законодавства, ці документи відносяться до документів тривалого зберігання.

Довідка УНІАН. Позови до ЦВК від партій та блоків, які на виборах 26 березня не подолали тривідсотковий бар‘єр, Вищий адміністративний суд розпочав розглядати 15 квітня.

Суд об‘єднав в один процес по два позови від блоку „Народна опозиція“, Блоку Юрія Кармазіна та партії „Віче“, а також по одному позову від Народного блоку Литвина та кандидата в депутати від блоку Н.Вітренко. Таким чином загальна кількість позовів зросла до восьми.

18 квітня суд частково задовольнив клопотання Блоку Юрія Кармазіна. Зокрема, суд зобов’язав ЦВК надати йому оригінали та копії протоколів територіальних виборчих комісій з позначкою “уточнено”.