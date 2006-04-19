БЮТ послухався ”Українську правду” і викинув зі своїх лав авторитета ”Москву”

Політична рада Блоку Юлії Тимошенко виключила депутата Житомирської обласної ради Ігоря ФАДЄЄВА із фракції БЮТ в облраді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, таке рішення було прийняте сьогодні за результатами розгляду публікації інтернет-видання „Українська правда” від 18 квітня „Соратником Тимошенко став відомий кримінальний авторитет „Москва”.

Крім того, політрада БЮТ прийняла рішення: звернутися до засобів масової інформації з проханням інформувати про аналогічні випадки політичну раду блоку;

звернутися до органів МВС з проханням інформувати політраду БЮТ про наявність серед депутатів різних рівнів від БЮТ людей, до яких є відповідні претензії;

призначити дисциплінарне провадження стосовно кадрового департаменту Центрального штабу Блоку Юлії Тимошенко, який відповідав за якість виборчих списків БЮТ у місцевих радах.

Довідка УНІАН. Зокрема, “Українська правда” пише, що Ігор ФАДЄЄВ пройшов до облради Житомирщини як 11 номер списку Блоку Юлії Тимошенко. При цьому “УП” наводить оперативне досьє правоохоронців на І.ФАДЄЄВА.

Щоб зрозуміти аргументи, якими керувалися в БЮТ при включенні І.ФАДЄЄВА до свого виборчого списку, "Українська правда" зв’язалася з керівником житомирського осередку "Батьківщини" Олегом АНТИПОВИМ, який очолював на обласних виборах БЮТ і став депутатом Верховної Ради України як 32-й номер списку БЮТ.

О.АНТИПОВ заявив, що І.ФАДЄЄВ є членом партії Ю.ТИМОШЕНКО з 2000 року. "Ігор Геннадійович добре працював, брав участь у акції "Повстань, Україно!". Жодного разу не був нами помічений ні в чому протизаконному. Зараз живе в Житомирі, займається бізнесом... Він дуже проста людина".

"Я вперше від вас чую, що ФАДЄЄВ – це авторитет на прізвисько "Москва". Звичайно, коли приходять в партію, у нас немає можливості перевірити... Але я теж людина непроста, я колишній військовий, в людях розбираюсь", - запевнив керівник житомирської "Батьківщини".