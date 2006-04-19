В Україні майже спека

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Невеликі короткочасні дощі, у південній частині помірні дощі, окремі грози, лише у східних областях, а вночі у більшості центральних та північних областей без істотних опадів.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°, у східних областях до 22°, у західних областях та місцями на узбережжі морів 12-17°; у Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 21-22 квітня - мінлива хмарність. У Донецькій, Луганській областях, а 21 квітня і в південній частині країни помірні дощі; на решті території місцями невеликий короткочасний дощ. В Україні окремі грози. Вітер східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, 21 квітня у східній частині, 22 квітня на Закарпатті місцями 20-22°; у Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

23-24 квітня - у західній половині країни без істотних опадів, у східній половині місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 2-7°, в західних, північних, Вінницькій областях 0-5° тепла; вдень 14-19°, на Закарпатті 18-23°.

У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 17-19°; по області вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

21-22 квітня - мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, окремі грози (вночі 21 квітня і вдень 22 квітня без істотних опадів). Вітер східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.

23-24 квітня - без істотних опадів. Температура вночі знизиться до 0-5° тепла, вдень суттєво не зміниться.