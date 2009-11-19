Яценюк вважає, що сумська влада злякалася не епідемії, а Тимошенко

Кандидат на посаду Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що сумська влада злякалася не епідемії, а прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, про це він сказав на прес-конференції в Сумах, коментуючи спробу міської влади заборонити його мітинг-телеміст у цьому місті.

Він заявив, що «голова місцевої адміністрації повинен займатися тим, що передбачено в законі про місцеві державні адміністрації, а не боротьбою з ЯЦЕНЮКОМ». За його словами, такі рішення “ухвалюють люди, які представляють ту саму систему, що ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ і вся ця адміністративна вертикаль». А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «вперше за всю історію моєї політичної агітації в Сумах подали позов (до суду) про те, щоб заборонити мені проведення мітингу» При цьому він додав, що «ми виграли цей суд». Це, за його словами, «означає тільки одне - в країні все-таки залишилися судді, які керуються законом, а не політичною доцільністю».

Як повідомлялося, виконком Сумської міської ради звернувся до суду з проханням заборонити проведення мітингу А.ЯЦЕНЮКА в місті, посилаючись на постанову уряду від 30 жовтня про обмеження масових заходів у зв’язку з епідемією грипу. Втім, Сумський окружний адміністративний суд погодився із доводами представників кандидата на пост Президента А.ЯЦЕНЮКА і відмовив у позові виконкому Сумської міськради. Уповноважений представник Арсенія ЯЦЕНЮКА в ЦВК Катерина ТЕРЕЩЕНКО підкреслила, що постанова Кабінету міністрів «Про запобігання поширенню грипу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення» від 30 жовтня цього року суперечить Конституції України. Вона зазначила, що згідно з Конституцією України, заборонити проведення масового заходу може тільки судовий орган.