Лазаренку сидіти у в'язниці ще майже 4 роки

Суд Північного округу Штату Каліфорнія (суддя Чарльз Р. Брайєр) своїм рішенням ухвалив остаточний вирок у справі колишнього прем`єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА, визначивши йому термін перебування у в`язниці у 97 місяців. Про це повідомляє власний кореспондент УНІАН у США.

Як повідомлялося, попереднім рішенням суду П.ЛАЗАРЕНКА було засуджено до 108 місяців позбавлення волі. Таким чином, суд зменшив термін покарання на 11 місяців, врахувавши зняття з П.ЛАЗАРЕНКА частини звинувачень та відсутність скарг на нього з боку тюремної адміністрації.

Як повідомляє у заяві для ЗМІ, отриманій УНІАН, адвокат екс-прем’єра Марина ДОЛГОПОЛА, П.ЛАЗАРЕНКО та його захисники вважають “вищеназване рішення суду від 18 листопада позитивним”. “Це рішення дозволяє говорити про те, що П.ЛАЗАРЕНКО вже відбув своє покарання в США”, - заявляє М.ДОЛГОПОЛА.

“Згідно з цим судовим рішенням Бюро в’язниць має у термін до трьох місяців остаточно визначити всі процедурні питання, що стосуються відбування цього покарання та звільнення П.ЛАЗАРЕНКА”, - каже М.ДОЛГОПОЛА.

Водночас, як повідомив агентству УНІАН адвокат Борис ФІЛАТОВ, який представляє інтереси одного з свідків, винісши такий вирок, суд не прийняв аргументи захисту П.ЛАЗАРЕНКА і не зарахував у строк ув’язнення перебування екс-прем’єра під домашнім арештом та не взяв до уваги заяву адвокатів про його поганий стан здоров`я.

Таким чином, на сьогодні П.ЛАЗАРЕНКО відбув 50 місяців покарання, і відбуватиме ще 47 місяців, або майже чотири роки. Бюро в’язниць США у тримісячний термін має прийняти рішення про те, куди саме П.ЛАЗАРЕНКА буде переведено з тюрми у містечку Дублін, де відбувають покарання жінки, а також особи, що очікували остаточного вироку суду.

Як повідомляв УНІАН, П.ЛАЗАРЕНКО був засуджений до дев`яти років позбавлення волі в 2006 році. Американський суд визнав його винним у відмиванні грошей, шахрайстві та вимаганні - всього по 14 пунктах звинувачення. З 2003 року П.ЛАЗАРЕНКО перебував під домашнім арештом. Восени 2008 року він добровільно повернувся до американської в`язниці, побоюючись за своє життя. Перегляд справи П.ЛАЗАРЕНКА став можливим після того, як восени 2008 року з нього зняли шість обвинувачень.

Колишній прем`єр-міністр виїхав у США після того, як в Україні його звинуватили в корупції і розкраданні коштів. Там він попросив надати йому політичний притулок, проте замість цього був заарештований. Після арешту українська сторона добивалася видачі П.ЛАЗАРЕНКО, проте це неможливо, оскільки між Києвом і Вашингтоном відсутній договір про видачу злочинців.