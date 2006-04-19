Ющенко на Великдень відвідає 4 церкви
14:40, 19 квітня 2006Політика
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Зараз Президент тримає суворий пост
Президент України Віктор ЮЩЕНКО на Великдень відвідає церкви чотирьох християнських конфесій в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.
За її словами, не виключено також, що на Великдень, 23 квітня, Президент з родиною відвідає батьківщину (Сумську область – УНІАН).
І.ГЕРАЩЕНКО також повідомила, що Президент традиційно тримає суворий піст.
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