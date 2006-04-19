Ющенко на Великдень відвідає 4 церкви

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на Великдень відвідає церкви чотирьох християнських конфесій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, не виключено також, що на Великдень, 23 квітня, Президент з родиною відвідає батьківщину (Сумську область – УНІАН).

І.ГЕРАЩЕНКО також повідомила, що Президент традиційно тримає суворий піст.