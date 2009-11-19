Високопосадовець МОЗу заперечує свою причетність до закупівлі Таміфлю

Директор Департаменту Міністерства охорони здоров’я регуляторної політики в сфері обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення Юрій КОНСТАНТИНОВ заперечує свою причетність до компанії "Ганза", яка виступила посередником постачання в Україну першої партії препарату "Таміфлю" за ціною 251 грн. за упаковку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.КОНСТАНТИНОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Це абсолютна неправда", - сказав Ю.КОНСТАНТИНОВ.

Водночас директор Департаменту визнав наявність "ділових стосунків" з Петром БАГРІЄМ, який є президентом Асоціації фармацевтичних виробників України. "Пан БАГРІЙ бере участь і в нарадах з керівництвом держави, і в міністерських нарадах", - пояснив він.

Ю.КОНСТАНТІНОВ наголосив, що на час здійснення закупівлі першої партії препарату "Таміфлю" до початку епідемії в Україні цією компанією була запропонована найнижча ціна. "Ця ціна була мінімальною на час здійснення цієї процедури. Ціна, з якою працювало Міністерство охорони здоров`я, була вищою, тому що первинна ціна на препарат "Таміфлю" за упаковку становила 340 грн. Внаслідок переговорів вдалося зменшити цю ціну до 250 грн. за упаковку", - додав директор Департаменту.

За його словами, Україна отримала доступ до препарату "Таміфлю" за низькою ціною лише після того, як в країні було оголошено епідемію. Ю.КОНСТАНТИНОВ додав, що 1 липня 2009 року компанія-виробник Roche оголосила про створення резерву "Таміфлю" для країн з економікою, що розвиваються, через програму Всесвітньої організації охорони здоров`я. "Підставою для закупівлі Україною препарату за ціною, вказаною компанією-виробником, на рівні 5-6 євро за упаковку 75 мг, опосередковано стала лише постанова Кабінету міністрів від 30 жовтня про закупівлю препарату "Таміфлю". У повідомленні ВООЗ зазначено, що препарат за низькою ціною поставлятиметься лише в ті країни, де оголошено епідемію або введено надзвичайний стан. На час закупівлі першої партії в Україні не було оголошено епідемію", - підкреслив Ю.КОНСТАНТИНОВ.

Як раніше повідомляло бюро журналістських розслідувань "Свідомо", на закупівлю препарату "Таміфлю" у вересні цього року було витрачено більше 11 млн. грн. При цьому контракт на постачання препарату було укладено із розрахунку вартості однієї упаковки "Таміфлю" на рівні 251 грн. Таким чином, стверджують журналісти, на першому етапі було закуплено лише 44 128 упаковок препарату. Постачальником виступило зареєстроване у Києві ЗАТ "Ганза". За інформацією бюро журналістських розслідувань, станом на 2008 рік співзасновником та генеральним директором компанії "Ганза" був Петро БАГРІЙ. Крім того, він був також співзасновником компанії "Матрикс" разом із Юрієм КОНСТАНТИНОВИМ.