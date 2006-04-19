Новий мер Тернополя не може потрапити на робоче місце

Новообраний міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ не може потрапити на своє робоче місце.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, зараз він працює у кабінеті секретаря ради. До кабінету міського голови наразі немає доступу, оскільки попередник Р.ЗАСТАВНОГО Богдан ЛЕВКІВ 17 квітня написав заяву про відпустку, при цьому забрав з собою два комплекти ключів від кабінету. Вчора Р.ЗАСТАВНИЙ надіслав на домашню адресу Б.ЛЕВКІВА кур’єра з листом, у якому міститься вимога прибути сьогодні в міську раду для передачі повноважень. Однак Б.ЛЕВКІВА, повідомили у прес-службі, так і не було.