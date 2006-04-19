Катерина Ющенко знялася для Elle

Рік тому тоді прем’єр Юлія Тимошенко зробила сенсацію - знялася для модного журналу Elle. Фото Тимошенко вийшло на обкладинці, а всередині містилася ціла фотосесія, яка супроводжувалася інтерв’ю. Сьогодні у цьому ж журналі фото першої леді країни – дружини президента Катерини Ющенко.

На фото дружина президента була одягнена переважно у вбрання від українських дизайнерів у національному стилі. Блуза та сукня від Роксолани Богуцької, пальто та сукня від Лілії Пустовіт. Ще одна сукня, яку одягнула пані Катерина на фотосесію – від російського модельєра Валентина Юдашкіна.

Фотосесія Катерини Ющенко у чорно-білих тонах

Інтерв’ю Elle дружин президента давала у приміщенні очолюваного нею благодійного "Фонду 3000". Втім, судячи з подяки редакції співпрацівникам президентської резиденції на вулиці Банковій, 10, фотосесія відбувалася у будинку з химерами.

У "задушевній бесіді" з журналісткою Катерина Ющенко розповіла таємниці свого сімейного життя.

Вона зізналася, що чутки про їхнє перше знайомство з Віктором Андрійовичем перекручені і зустрілися вони не в повітрі, а ще на землі.

"Те, що написано, це трохи прикрашена історія, особливо в тому, що нібито наші місця у літаку опинилися поряд випадково... Насправді ми познайомилися ще в "Борисполі" (я була у складі делегації, яку очолював мій чоловік)", - розповіла пані Катерина.

Катерина Ющенко з сином Тарасом

Виявляється, насправді у літаку майбутнє подружжя мало сидіти порізно, але кмітливий Ющенко швидко виправив цю ситуацію. "Він попросив пересадити мене поближче, щоб детальніше розпитати про програму нашої поїздки. Тим більше, що він летів у США вперше", - згадала Катерина Ющенко.

Чи було це кохання з першого погляду, вона не знає. Скоріше, це була "повага з першого погляду". Майбутній чоловік вразив Катерину своєю інтелігентністю та романтизмом.

"Я відчула, що Віктор абсолютно позбавлений цинізму, який притаманний багатьом посадовцям. Він виявився на диво романтичним і, що було дуже важливо для мене, патріотом України. А поєднання всіх цих якостей в одному чоловіку до знайомства з ним я не зустрічала", - розсипалася у компліментах пані Ющенко.

Далі дружина президента розповіла про найпотаємніше – їхні стосунки з чоловіком. З її слів, почуття одне до одного у них з чоловіком не тільки не охололи, але й відроджуються щодня. А в цілому у президентській сім’ї панує справжня романтика і любов.

З дітьми - Софійкою, Христинкою і Тарасиком

"Мій чоловік якось сказав (і мене це вразило), що любов потрібно відроджувати щодня. Щодня говорити один одному "Я тебе кохаю". Кожного дня, вітаючись один з одним, цілувати. Іноді я зранку встаю і йду кудись, думаючи про своє. І Віктор мне зупиняє: "Здається, ти про щось забула", - поділилася дружина президента.

Виявляється, Ющенко – дуже наполегливий у стосунках з дружиною. Він нагадує їй про найголовніше, "наполягає".

"Романтика наших стосунків проявляється у погляді, наприклад, кинутому на людях, чи у дотику. Минули роки, почуття не згасли. Кохання підживлюють спільні цінності: віра, сім’я, Батьківщина. Адже все інше – молодість, краса, пристрасть - проходить", - каже Катерина Ющенко.

Цю сукню для дружини президента пошив Юдашкін

У сім’ї президента – демократія, свобода вибору, але "без дисципліни ніяк не можна". Ще, виявляється, за дисципліну відповідає дружина Ющенка, а чоловік "більше потурає дітям".

"Він сам звернув увагу, що іноді може по два-три рази просити їх щось зробити. Правда, це не стосується принципових питань, а тільки щоденних обов’язків: зробити уроки, почистити зуби, лягти вчасно спати. У нас навіть у найменшого, Тарасика, є свої обов’язки", - розповіла дружина президента.

Катерина Ющенко може годинами розповідати про своїх дітей. Вона не відділяє свій вільний час від них, а спілкування з дітьми для неї – це "занурення у власне дитинство, у його найприємніші моменти".

"Я читаю їм книжки, які читала колись сама, вчу ті самі вірші, які зі мною вчила моя мама. Так само, як і я колись, вони займаються українськими танцями. А ще молодші діти беруть уроки гри на бандурі і фортепіано", - поділилася Катерина Ющенко.

Інтерв`ю з Катериною Ющенко у рубриці "особистість"

Ще вона зізналася, що діти інколи бешкетують. Тарасик, наприклад, нещодавно взяв ручку і замалював столик сестрички.

"Я його змусила витерти, але столик так і залишився з новим "орнаментом". А нещодавно у нас змінився дизайн ламп. Але це вже робота середньої – Христини. А ще вона і Софія відчувають палкий інтерес до вмісту моєї косметички. Якось Софійка зробила собі чорний макіяж, а потім сама себе злякалася і розплакалася. Дочки дуже люблять порсатися у моєму гардеробі. У них гарний смак: завжди обирають найкрасивіші і дорогі сумки і взуття", - розповіла Катерина.

Ще дружина президента поскаржилася на брак часу. Навіть у її чоловіка, який так захоплювався малюванням, майже не залишилося часу на цю справу, "хіба що на канікулах він бере пензля у руки і робить кілька мазків". Але Ющенко все ж таки встиг навчити свою дружину "любити, цінувати і збирати старовину".

А от пані Катерина вчить свого чоловіка відпочивати.

"Якщо ми вибираємось, наприклад, у Крим, то для нього – мука полежати хоча б годину у моря. Йому потрібно одразу в машину, угори, у ліс, у заповідники. А я кажу, що можна просто сісти і поговорити з дітьми, просто відпочити. Він ще до цього не звик. Я намагаюся його запевнити, що перебувати постійно у русі неможливо", - каже вона.

Катерина Ющенко не почувається самотньою, бо в неї є гарний чоловік і "п’ятеро дітей". А ще є друзі, "які поряд багато років".

"Звичайно, були розчарування, коли від нас у важкі хвилини багато хто відвертався, а потім, коли все налагоджувалося, поверталися. Мене дуже розчаровують люди, які намагаються використати нашу дружбу у корисливих цілях. Мені важко це прийняти і зрозуміти", - розповідає вона.

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