Члени БЮТ підписали меморандум про співпрацю з мером Одеси

Сьогодні члени фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО в Одеській міській раді у повному складі підписали Меморандум про співпрацю між міським головою і депутатами міськради заради процвітання Одеси.

Церемонія підписання документа, запропонованого мером Едуардом ГУРВІЦЕМ, відбулася в його кабінеті, повідомив кореспонденту УНІАН лідер фракції БЮТ в міськраді В’ячеслав КРУК, зазначивши, що «БЮТ першим серед фракцій міськради завізував меморандум. Виходили з того, що виборчу кампанію проводили під гаслом «Одеса – південна столиця», а всі пункти запропонованого Е.ГУРВІЦЕМ меморандуму направлені на реалізацію цього гасла».

Він також нагадав, що БЮТ обійняв 12 крісел в міськраді і склав фракційний документ, ідентичний меморандуму Е.ГУРВІЦА, але призначений для підписання усередині фракції.

Представники інших фракцій, як повідомили УНІАН в міськуправлінні інформації, поки що не визначилися з підписанням меморандуму.

Прес-секретар місцевої організації блоку «НЕ ТАК!» Ірина КОВАЛІШ сказала, що члени фракції чекають приїзду в Одесу свого лідера Нестора ШУФРИЧА.

Керівництво фракції СПУ перебуває у відрядженні і не встигло ознайомитися з текстом меморандуму, запропонованого мером два дні тому.

Партія регіонів поки що не проводила зборів фракції, на яких має розглядатися питання підписання документа.

Прес-секретар обласної організації «Народного Союзу Наша Україна» Олена АСТРАХОВИЧ утрималася від коментарів.

За даними джерел в НСНУ, що становить кістяк Блоку Едуарда Гурвіца «Наша Одеса», НСНУ може не підписати меморандум, запропонований Е.ГУРВІЦЕМ.

Як повідомляв УНІАН, Меморандум про співпрацю містить ряд основних програмних положень. Зокрема, це проведення адміністративно-територіальної реформи Одеси і забезпечення їй статусу міста-регіону; будівництво сучасних водоочисних споруд, систем водозабезпечення і каналізації; відкрита для громадськості реформа житлово-комунальних підприємств; створення сучасної системи теплопостачання міста; розвантаження транспортної мережі і оновлення комунального транспорту; побудова мережі автопаркінгів, локальних ліній швидкісних трамваїв через північну і південну частини міста; реалізація поетапної програми підземної урбаністики Одеси, створення мережі підземних розважально-торгових комплексів під великими міськими площами і проспектами; створення системи соціальної іпотеки житла; впровадження спрощеної процедури пакетної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності; створення заповідної зони у межах історичної лінії «Порто-Франко»; комплексна реконструкція і реставрація всіх об`єктів історико-культурної спадщини місцевого і національного значення; встановлення для Одеси спеціального екологічного режиму; створення єдиного міського рекреаційного комплексу уздовж морського побережжя Одеси тощо.