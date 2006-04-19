Президент США привітав Януковича з перемогою один раз

Помічник Президента США, заступник радника з національної безпеки Джек Даерс КРАУЧ передав Віктору ЯНУКОВИЧУ вітання від Президента США Джорджа БУША з закінченням демократичних виборів в Україні та переконливою перемогою на них Партії регіонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.ЯНУКОВИЧА. (Партія регіонів на виборах до парламенту отримала 32,14% голосів – УНІАН).

Дж.КРАУЧ також підкреслив, що американський уряд з оптимізмом дивиться на розвиток україно-американських відносин.

Під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧ та Дж.КРАУЧ обговорили цілу низку питань щодо продовження економічних реформ в Україні, створення відповідних умов для залучення інвестицій. Учасники зустрічі погодились, що зараз створені найбільш привабливі умови для розвитку відносин між Україною та США. Однак, на думку учасників зустрічі, сьогодні найголовніше для народу України – це об`єднання та досягнення політичної і економічної стабільності в державі.