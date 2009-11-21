Литвин «в телефонному режимі» консультувався з фракціями
Налаштованості спікер не побачив
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бачить налаштованості на ухвалення змін до закону про вибори Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.
Він заявив, що у нього були консультації «в телефонному режимі» з представниками ряду фракцій, з яких він зрозумів, що не має «бажання розглядати цей закон з прицілом на те, щоб отримати позитивний результат».
В.ЛИТВИН зазначив, що в такій ситуації це призведе до того, що «ми будемо латати виборче законодавство до 17 січня».
Також він не виключає можливості, що після 17 січня «розпочнеться процес кардинальних змін у виборчому законодавстві, чого допускати абсолютно неможливо».
«Більше того, я вважаю це і в правовому сенсі, і в політичному неправильним підходом», - додав він.