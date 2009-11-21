Литвин «в телефонному режимі» консультувався з фракціями

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бачить налаштованості на ухвалення змін до закону про вибори Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.

Він заявив, що у нього були консультації «в телефонному режимі» з представниками ряду фракцій, з яких він зрозумів, що не має «бажання розглядати цей закон з прицілом на те, щоб отримати позитивний результат».

В.ЛИТВИН зазначив, що в такій ситуації це призведе до того, що «ми будемо латати виборче законодавство до 17 січня».

Також він не виключає можливості, що після 17 січня «розпочнеться процес кардинальних змін у виборчому законодавстві, чого допускати абсолютно неможливо».

«Більше того, я вважаю це і в правовому сенсі, і в політичному неправильним підходом», - додав він.