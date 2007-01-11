Кириленко придумав, як помирити Рака, Лебедя і Щуку

12:13, 11 січня 2007
Політика
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Заява лідера фракції НУ

Лідер парламентської фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликає Верховну Раду схвалити текст Універсалу національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам у ВР.

За словами В.КИРИЛЕНКА, Президент завжди робить кроки, спрямовані на консолідацію суспільства.

У той же час, на його думку, перед тим, як розробляти й приймати «дорожню карту» виконання універсалу, «було б добре, аби ВР своїм рішенням схвалила сам текст Універсалу національної єдності».

За словами лідера фракції “Наша Україна”, тоді він стане обов’язковим для виконання і у такому разі дійсно набуде сенсу розробка й ухвалення “дорожньої карти”.

В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що в такому разі ця ініціатива остаточно розв’яже проблеми між гілками влади.

 

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