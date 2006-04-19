БЮТ, Наша Україна, СПУ та Партія регіонів утворили коаліцію

Підписано угоду в Закарпатській облраді

Підписано угоду про створення коаліції у Закарпатській обласній раді. Як передає кореспондент УНІАН, підписи під угодою поставили уповноважені представники фракцій блоку “Наша Україна” Віктор БАЛОГА, Партії регіонів - Олександр ЛЕДИДА, БЮТ - Михайло МАРТИН, “КМКС” (у перекладі з угорської - Товариство угорської культури Закарпаття - УНІАН) - Партія угорців України – Микола КОВАЧ, Демократичної партії угорців України - Е.КЕВСЕГІ, Соціалістичної партії України - Олексій ПРИСТАЯ. Створення коаліції підтримали 70 депутатів Закарпатської обласної ради.

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