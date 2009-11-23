Ющенко бачить демографічний оптимізм

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає значний розвиток економіки України за останні 5 років.

Про це він сказав під час виступу на урочистих заходах з нагоди Дня Свободи в Українському домі у неділю.

«За останні 5 років наш економічний рух здолав колосальну відстань. Попри кризу», - зауважив він.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що на початку його президентства, чотири роки тому, бюджет країни становив 80 мільярдів гривень. «Очевидно, це – велика сума. Але сьогодні бюджет України – 300 мільярдів. Я не пригадую, щоб у нашій історії була така динаміка державних фінансів»,- наголосив Президент.

Також він розповів про значний ріст інвестицій. За його словами, за 4 роки іноземні інвестиції зросли з 8 мільярдів доларів зросли до 38 мільярдів доларів. «Я істинно хочу, щоб майбутні 5 чи 10 років хоча би повторили цю тенденцію», - підкреслив Глава держави.

«Україна за ці роки якось уже звикла до імені житниці Європи. Кожен з останніх двох років ми експортували по 20 млн. тонн зерна, вийшли на п’яте місце в світі з продажу зерна, четверте місце з продажу кукурудзи, перше місце з продажу ячменю, і ми вертаємо те, що колись давно нам належало», - зауважив Президент .

Також він зазначив, що сьогодні в Україні спостерігається найнижчий за роки української незалежності рівень безробіття. «Вперше за 18 років ми маємо демографічний оптимізм. Якщо збережуться ці темпи приросту нації, які ми мали за останні 4 роки, починаючи з 2015 року ми матимемо абсолютний приріст української нації. 4 роки тому вона була на 14-му місці в Європі, на останньому місті в Європі серед вимираючих націй», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він переконаний, що це все свідчить про колосальну можливість для нашої свободи, для нашої української перспективи.

«Але її ніколи не буде, якщо повіримо лише в гроші і цифри. Вибачте, ці слова говорить фінансист. Я вірю в економічну свободу і добре знаю принципи її побудови. Свобода завжди має мету. Мета – це розвиток. Розвиток – це наш достаток – духовний, фізичний», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

«Але щоб розвиватися у нинішньому жорстокому світі, треба бути нацією, впевненою у своїх силах. Я уточню, переконаною у своїх силах, самодостатньою у своїх силах», - додав Президент.