Ющенко сьогодні презентує програму, з якою йде на вибори

Cьогодні Віктор ЮЩЕНКО представить програму кандидата в Президенти «Вільна, сильна, справедлива Україна», з якою він йде на президентські вибори.

Як повідомляється на сайті В.ЮЩЕНКА, захід відбудеться в «Українському домі» о 18.00.

“Його програма спрямована на те, щоб об’єднувати, а не розділяти; будувати, а не руйнувати. Віктор ЮЩЕНКО - за вільну, сильну, справедливу Україну!”, - говориться в повідомленні.

Як повідомлялося, В.ЮЩЕНКО планував оголосити принципові положення своєї передвиборчої програми на Софійській площі в Києві 1 листопада, проте скасував свій виступ через обмеження заходів у зв`язку з епідемією грипу.