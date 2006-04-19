Ющенку за ідеологією ближчий Янукович

Радник Президента Олександр ПАСХАВЕР вважає, що «Народному Союзу Наша Україна» і Партії регіонів як «правим» силам буде легше досягти згоди в економічних питаннях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав на брифінгу в Києві, коментуючи можливі варіанти коаліції.

«Домовлятися можна з усіма, але моя думка, що, поза сумнівом, правим партіям в економічному плані легше домовитися і лівим партіям (між собою – УНІАН) домовиться легше», - заявив він.

Щодо Партії регіонів радник Президента зазначив, що «якщо говорити про їхні легітимні програмні положення, а не про те, як вони будуть поводитися, то це – права партія», яка пропонує ґрунтувати економіку на взаємодії держави і великих фінансово-промислових груп, що нагадує йому «режим Південної Кореї 50-х років», або «путінський режим». Але при цьому в Партії регіонів - зворотне співвідношення, оскільки визначальне значення для неї має не держава, а фінансово-промислові групи, зазначив О.ПАСХАВЕР.

НСНУ, «судячи з лідерів», - правоцентристська партія з послідовними еволюційними, а не радикальними кроками, СПУ – ліва партія, БЮТ не має чіткої програми, сказав О.ПАСХАВЕР. Проте, судячи з попередньої діяльності, у БЮТ - «стиль радикального втручання держави в економічну діяльність», сказав радник Президента, зазначивши, що БЮТ «лівіший Соціалістичної (партії) за поглядами».

Водночас О.ПАСХАВЕР не виключив інші можливості об`єднання. Як сказав він, «економіка - не цариця доказів, можливі й інші підстави для об`єднання, але тоді в економічній сфері має бути дуже важкий процес знаходження компромісу між різними поглядами». При цьому він зазначив, що мають бути жорсткі обмеження радикалізму БЮТ, оскільки для економіки немає нічого жорсткішого за радикалізм.