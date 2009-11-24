Ющенко: кожен тиждень прем’єрства Тимошенко веде країну до катастрофи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що діяльність Юлії ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра спричиняє кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Прилуках під час робочої поїздки до Чернігівської області.

«Переконаний, кожен тиждень, проведений прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО на своїй посаді, веде країну до катастрофи», - сказав В.ЮЩЕНКО. «Бо ТИМОШЕНКО – це є криза, криза у всьому», - додав він.

За словами Президента, він у Прилуках багато бачив реклами «Вона переможе». В.ЮЩЕНКО заявив, що “Вона не переможе”, “бо якщо вона переможе, то ви програєте, а я цього не хочу”, «То не ваша дорога, не ваші цінності, і пора вже усім виходити з цього блуду», - додав він.