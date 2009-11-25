Шевченко: тепер треба перемагати «Барселону»

Нападник київського «Динамо» Андрій Шевченко поділився враженнями від матчу Ліги чемпіонів з «Рубіном» (0:0), а також заявив про необхідність обігравати «Барселону» в останньому турі групового етапу, передає Sports.ru. «Рубін» – хороша команда, у якої є шанси на вихід в наступний раунд Ліги чемпіонів. Думаю, всі команди цієї групи мають можливість потрапити в 1/8 фіналу.

Як настрій? Двоякий. Могли виграти, але не реалізували моменти. Нічия – теж добрий результат. Тепер треба перемагати «Барселону», – сказав Шевченко.