У БЮТ кажуть, що постанова Кабміну запустила революційний процес

Координатор Всеукраїнських народних зборів, народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ позитивно оцінює сьогоднішню Постанову Кабінету міністрів «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, на думку С.СОБОЛЄВА, цим кроком уряд адекватно відреагував на загальноукраїнську суспільну ініціативу з формування Народних зборів, яка сьогодні стрімко поширюється на регіональному рівні після проведення Всеукраїнських народних зборів у місті Києві 22 жовтня 2009 року. Нині до ініціативи Народних зборів долучилися вже сотні громадських організацій та об’єднань в усіх куточках України, зазначив депутат.

Одним з ключових завдань Народних зборів, заявив С.СОБОЛЄВ, є подолання таких актуальних проблем сьогодення, як: безконтрольність влади і її відчуженість від громадян, відстороненість суспільства від прийняття владою управлінських рішень. Усі ці проблеми можуть бути подолані лише шляхом повернення до першооснови демократії – реального народовладдя, наголосив він.

А отже, на переконання С.СОБОЛЄВА, Кабінет міністрів України сьогодні продемонстрував готовність розпочати справді революційний процес, спрямований на зміцнення в країні ефективного громадянського суспільства. Адже завдяки прийнятій сьогодні урядовій постанові українська громадськість отримує унікальну можливість брати безпосередню участь у формуванні та реалізації державної політики, підкреслив депутат.

Формування Громадської ради, про яке йдеться у постанові Кабінету міністрів, є, на думку С.СОБОЛЄВА, важливим кроком до демократичного механізму державного управління, відкритого для суспільства і підконтрольного громадянам.

Адже Громадська рада, по суті, є представницьким органом громадськості, уповноваженим впливати на прийняття життєво важливих управлінських рішень, додав С.СОБОЛЄВ, висловивши думку, що сьогодні країна зробила дуже важливий крок до реальної демократії.