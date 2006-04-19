Іноземні дипломати заявили про готовність до співпраці з Черновецьким

Іноземні дипломати, акредитовані в Україні, заявили про готовність до співпраці з новим мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ для розширення відносин України і її столиці з їх країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив дуаєн іноземного дипломатичного корпусу, Надзвичайний і Повноважний Посол Аргентини в Україні Мігель Анхель КУНЕО, виступаючи під час офіційного прийому для іноземних дипломатів з нагоди обрання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО мером Києва.

«Від імені дипломатичного корпусу я поздоровляю вас з обранням на посаду мера Києва і вашою програмою з перетворення Києва на сучасну європейську столицю», - сказав аргентинський дипломат.

У свою чергу мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ подякував дипломатам за підтримку. «Я завжди відчував, що багато хто з вас симпатизував мені у моїй політичній діяльності, коли я був депутатом Верховної Ради. Я відчував – те, що я робив у Верховній Раді, мало відношення до встановлення дружніх відносин між Україною і вашими країнами», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Мер Києва також подякував киянам, які віддали свої голоси на його підтримку. «Вони (кияни – УНІАН) зробили це тому, що я демонстрував себе принциповим політиком, господарником, а також тому, що всім серцем вірю в Бога», - відзначив він.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв, що його діяльність на посаді мера української столиці буде спрямована на поліпшення життя і реалізацію принципів Конституції про забезпечення прав і свобод громадян. «Сподіваюся, що з моєю появою в київській владі у киян з`явиться шанс на краще життя», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер Києва представив зарубіжним дипломатам свою дружину Аліну, доньку Крістіну, сина Степана і онуку Аліну.

У церемонії взяли участь представники більш як 70 посольств іноземних держав.