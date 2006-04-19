Представник ”списку Луценка” очолив секретаріат Харківської міськради

Сьогодні на першій сесії Харківської міської ради V скликання депутати таємним голосуванням обрали на посаду секретаря міськради представника Партії регіонів Геннадія КЕРНЕСА.

Як передає кореспондент УНІАН, кандидатура Г.КЕРНЕСА була запропонована новообраним Харківським міським головою Михайлом ДОБКІНИМ (депутат трьох останніх скликань міськради Г.КЕРНЕС був керівником виборчого штабу М.ДОБКІНА – УНІАН).

За нього проголосувало 75 депутатів із 98 присутніх у залі, 21 – проти, утримались – 2.

Перед початком голосування мер охарактеризував Г.КЕРНЕСА як людину порядну і чесну, яка не мала “доган і стягнень”. (Г.КЕРНЕС під час виборчої кампанії потрапив до так званого «списку Луценка» - переліку кандидатів у депутати, які мали судимості. Цей список міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО під час перебування у Харкові передав журналістам. Він був опублікований у пресі з усіма подробицями: про статті Кримінального кодексу України, роки засудження і терміни покарання тих чи інших претендентів на депутатські мандати. За інформацією міністра внутрішніх справ, Г.КЕРНЕС у 1992 році був засуджений за ч. 2 ст. 143 Кримінального кодексу України (“шахрайство”) на три роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас, за інформацією міністра, згідно з п. 3 ст. 148 ККУ – від покарання звільнений - УНІАН.)

Результати голосування у сесійній залі міськради сьогодні засвідчили, що в міській раді довкола міського голови утворилася більшість, ядром якої є представники Партії регіонів.

За офіційними результатами виборів, які були оголошені на сесії, політичні сили у Харківській міській раді представлені таким чином: Партія регіонів – 54 депутати, Блок Юлії Тимошенко – 14 депутатів, Блок Наталії Вітренко „Народна опозиція” і Блок Володимира Шумілкіна «За Харків» - по 8 депутатів, „Народний Союз Наша Україна” – 6 депутатів, партія „Віче” та КПУ – по 5 депутатів.

Сьогодні усі депутати склали присягу. Сесія затвердила склади постійних комісій міськради, збільшивши їхню кількість з 8 до 10 (додалася комісія з питань транспорту, зв’язку та екології і комісія з міжнародного співробітництва та інвестицій).

Крім цього, депутати мають затвердити структури виконавчих органів Харківської міськради V скликання, обрати заступників мера, розглянути питання про утворення виконавчого комітету Харківської міськради і затвердити його персональний склад, а також обговорити умови оплати праці міського голови.

Як повідомляв УНІАН, у своїй промові на початку роботи сесії М.ДОБКІН особливо виділив такі питання порядку денного, як скасування рішення виконкому Харківської міськради про підвищення тарифів на житлові послуги, прийнятого у вересні 2005 року, та внесення змін до бюджету міста.