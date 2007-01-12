Тимошенко заявляє, що Наша Україна обдурила її сьогодні

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що між БЮТ та Партією регіонів ніякої фундаментальної співпраці не може бути.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ категорично заявила на прес-конференції.

«Ніякої співпраці фундаментальної, послідовної, системної у нас не може бути з Партією регіонів України і з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що в той же час закони, які потрібні для розв’язання тих чи інших проблем, зокрема, закони про опозицію, про імперативний мандат, соціальні законопроекти, БЮТ готовий голосувати разом із Партією регіонів.

Лідер БЮТ підкреслила, що це «одночасне голосування, а не сумісне стратегічне голосування».

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що БЮТ «жорстко залишається на своїх позиціях».

Коментуючи сьогоднішнє голосування за подолання вето Президента на закон про Кабмін та законопроекти про імперативний мандат та опозицію, вона зазначила, що таке голосування було проведено для того, щоб зупинити «протистояння і хаос, невизначеність між двома секретаріатами Президента та прем’єр-міністра».

Вона зазначила, що необхідно було «поставити на цьому крапку».

При цьому лідер БЮТ відкидає звинувачення фракції «Наша Україна» про співпрацю із фракцією Партії регіонів. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила: «Ми не підписували ні меморандумів, ні універсалу з В.ЯНУКОВИЧЕМ, ми не створювали з ним спільного уряду, ми не направляли своїх міністрів в уряд В.ЯНУКОВИЧА і робити цього не будемо».

Вона зазначила, що сьогодні на Погоджувальній раді лідерів фракцій було домовлено про те, що фракція «Наша Україна» голосуватиме за законопроект про опозицію та імперативний мандат.

За її словами, «Наша Україна» в черговий раз «порушила домовленості» і не проголосувала за ці законопроекти. Вона також повідомила, що на Погоджувальній раді політичні сили погодилися на пропозицію «Нашої України» розглядати в першу чергу закон про Кабмін.

Вона зазначила, що цю домовленість було виконано, але «Наша Україна» своїх зобов’язань не виконала.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати-нашоукраїнці заявили, що коаліція і БЮТ домовилися щодо голосування за закони про Кабмін, опозицію і імперативний мандат місцевих депутатів. Окрім того, політична партія “Народний Союз Наша Україна” оприлюднила заяву, в якій наголосила, що Блок Юлії Тимошенко підтримав антиконституційний переворот, проголосувавши за подолання вето Президента на закон про Кабінет міністрів.

Відповідаючи на звинувачення представників «Нашої України» про те, що БЮТ приєднався до парламентської коаліції, лідер БЮТ зазначила: фракція БЮТ свідомо голосувала за подолання вето Президента України на Закон про Кабінет міністрів з тим, щоб припинити конфлікт між гілками влади. Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «ми абсолютно свідомо зараз прибрали конфлікт, який руйнував державу, між Президентом України, прем’єр-міністром України, між секретаріатами для того, щоб навести порядок і не позорити державу на весь світ скандалами внутрішньополітичними». Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що очолювану нею політичну силу звинувачують ті політики, які «власне зруйнували першу помаранчеву команду, які зруйнували все, що можливо було зруйнувати». Лідер БЮТ зазначила, що вони «своїми руками внесли і кандидатуру прем’єр-міністра України ЯНУКОВИЧА».

Згодом заступник керівника фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ підтвердив існування політичних домовленостей між коаліцією та фракцією БЮТ. Також Є.КУШНАРЬОВ зауважив, що демонстративний вихід представників «Нашої України» із сесійної зали парламенту на знак протесту проти подолання вето Президента на закон про Кабмін – це їхня справа. За словами депутата, сьогоднішній день показав, що ця політична сила нині є «повним політичним банкрутом». Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що у липні 2006 року між Партією регіонів та «Нашою Україною» велися переговори щодо створення коаліції, і «Нашій Україні» мала відійти посада прем’єр-міністра. За його словами, саме «Наша Україна» всі ці домовленості зруйнувала.

Також голова ВР Олександр МОРОЗ підтвердив, що між коаліцією та БЮТ було досягнуто політичних домовленостей в обмін на голосування за закон імперативний мандат депутатів місцевих рад. Він зазначив, що фракція «БЮТ виставила умову, щоб підтримати імперативний мандат». За його словами, це «не прихована домовленість, це справді політична домовленість».