Ющенко спрогнозував перший крок Тимошенко у разі перемоги на виборах

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що прем’єр-міністр, кандидат на пост глави держави Юлія ТИМОШЕНКО у разі своєї перемоги на виборах відразу ініціює проведення референдуму щодо вступу України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на VIII з’їзді партії «Наша України».

«Якщо тільки вона переможе, перший крок, який буде зроблено – це референдум по НАТО», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Одночасно з цим він вкотре наголосив на своїй позиції відносно того, що з референдумом не варто поспішати. На думку В.ЮЩЕНКА, Україна має пройти такий шлях, як Польща, Чехія, Угорщина, в країні має відбутись широке обговорення, і українці мають отримати більше правдивої інформації про НАТО.

В.ЮЩЕНКО знову зазначив, що у України немає іншого шляху, окрім вступу до НАТО як системи колективної безпеки. Він додав, що таким шляхом пішли більшість демократичних держав.