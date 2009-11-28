Гриценко: Президент має діяти так, щоб увійти в історію, а не вляпатися в неї

Кандидат на пост Президента України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує на відповідальності самих українців у написанні своєї історії.

Про це політик заявив у прямому ефірі на телеканалі «Україна», повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Він переконаний, що українську історію мають писати самі українці, а не сусіди: поляки, румуни, росіяни чи хтось інший.

«Це – наша історія, українці її творитимуть, українці її писатимуть і на ній вчитимуться українські діти», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Політик також вважає, що глава держави не повинен втручатися у процес написання підручників з історії. «Завдання Президента в цій справі інше - відкрити архіви, у тому числі секретні, щоб історія писалась об’єктивно», - пояснив політик і наголосив, що Президент, як державний діяч, повинен активно працювати на благо країни.

«Президент має діяти так, щоб увійти в історію, а не вляпатися в неї», - резюмував А.ГРИЦЕНКО.